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01.07.2020 - 07:00 |

Dinozorlu doğum günü

Koronavirüs döneminde pek çok kiracısından kira almayarak örnek gösterilen iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis’in oğulları Theo, dört yaşına girdi.

Dinozorlu doğum günü
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Koronavirüs döneminde pek çok kiracısından kira almayarak örnek gösterilen iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis’in oğulları Theo, dört yaşına girdi. Dinozor temalı doğum gün partisinde, üç katlı pasta dikkat çekti. Fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Hanım, karelerin altına “İyi ki doğdun benim Theosaurius’um” diye yazdı.

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Cadde Yazarları

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