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21.01.2021 - 09:54 |

Dizi setinde başlayan aşk: Tuğba Tutuğ-Mustafa Açılan

Ekrana veda eden 'Maria ile Mustafa' setinde başlayan arkadaşlık aşka dönüştü. Dizide rol alan Tuğba Tutuğ ile Mustafa Açılan, bir süredir birlikte.

Dizi setinde başlayan aşk: Tuğba Tutuğ-Mustafa Açılan
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Final yapan Atv dizisi 'Maria ile Mustafa'nın oyuncuları Tuğba Tutuğ ile Mustafa Açılan'ın bir süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; dizide abla-kardeşi oynayan ikili arasında büyük bir aşk doğdu. Dizinin başladığı ilk bölümlerde birbirinden etkilenen çift, daha sonra birlikte olmaya başladı.

'Maria ile Mustafa'nın bitmesiyle ilişkilerini saklamayan çift, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi. Diziden arkadaşları Özlem Ulukan da "Serserilerim" dediği arkadaşlarıyla eğlenceli bir akşam geçirdi.

    Magazin Haberleri Bülteni (21 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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