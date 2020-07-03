Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi.

14 Mayıs sabahı yaşanan olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, aracın kendisinin olduğunu ancak köpeği görmediğini söyledi. Bunun üzerine takipsizlik kararı veren savcı, kamera kayıtlarını izledikten sonra dosyayı yeniden açtı.

Birsen Ocaklı'nın kampüste dolaşan Max isimli köpeğe çarpıp kaçtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı.Ünlü isimler de Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki gösterdi.

HANDE ERÇEL

Güzel oyuncu Hande Erçel, "Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum. İğreniyorum!" dedi.

SERDAL GENÇ

Oyuncu Serdal Genç de "Bu nasıl bir vicdandır! Köpeği ezip geçen kadın bir Doçent... Doç.Dr. Birsen Ocaklı.... Umarım bu cani hakettiği cezayı alır..." sözleriyle olaya sessiz kalmadı.

BURAK DENİZ

Oyuncu Burak Deniz ise "#Birsenocaklitutuklansin" diyerek yaşanan olaya tepkisini gösterdi.

SİNEM UMAŞ

Katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Sinem Umaş ise "Bile isteye köpeğin üzerinden geçen ve asla durmadan devam eden bir akademisyen... İsmi doç. Doktor Birsen Ocaklı. Köpek hayatını kaybetti, Savcı görüntüleri izledikten sonra takipsizlik kararı verdi. Yasa çıkmadığı sürece akademisyen doktor, avukat dahi hayvan öldürür" dedi.