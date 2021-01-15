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15.01.2021 - 09:39 |

Doğa Rutkay: Evlenmek benim için zincire vurulmaktı

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenen Doğa Rutkay, 2018’de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim’i dünyaya getirmişti. 42 yaşındaki oyuncu, Hakan Bilgin’in YouTube’daki ‘Mekanın Sahibine Geldik’ programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Doğa Rutkay: Evlenmek benim için zincire vurulmaktı
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Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı."

"Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör. Ama Kerimcan ‘Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım.”

"Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.”

Doğa Rutkay: Evlenmek benim için zincire vurulmaktı

“Ömrümün sonuna kadar annem (Nuran Duru) ve babama (Rutkay Aziz) minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem. Öfke dolu bir kız yetiştirmedi. Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum."

"Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip başının etini yemem."

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