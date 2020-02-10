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10.02.2020 - 11:37 |

Doğa Rutkay: Süpürgeden fenalık geldi

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ikizlerinin elektrik süpürge sevdasını gözler önüne serdi.

Doğa Rutkay: Süpürgeden fenalık geldi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Doğa Rutkay, çocuklarının keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Zaman zaman anneliğe dair gönderiler de yayınlayan Rutkay, bu defa ikizlerinin elektrikli süpürge sevgisini gözler önüne serdi.

Çocuklarıyla birlikte çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, poza şu notu düştü:

“İnsanlık için küçük ama bizim için büyük adım! Artık yerleri süpürdükten sonra hiç değilse birazcık mola veriyorlar. Özellikle oğlum... Vuvuvuv süpürgeden fenalık geldi. Dün bir internette araştırayım dedim benim gibi evlatları sürekli yer süpürmek isteyen bir sürü anne var. Yazsanıza bana; ne yapacağız bu elektrikli süpürge aşkıyla?”

Doğa Rutkay: Süpürgeden fenalık geldi

10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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