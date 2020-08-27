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HaberlerMagazin Haberleri Doğa Rutkay'dan annesine: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden
27.08.2020 - 15:14 |

Doğa Rutkay'dan annesine: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden

Oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Nuran Duru'nun doğum gününü kutladı. Rutkay, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.

Doğa Rutkay'dan annesine: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden
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2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen oyuncu Doğa Rutkay, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına aldı. Aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bu kez annesi Nuran Duru'nun yeni yaşını kutladı.

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Annesi ve ikiz çocuklarının olduğu bir kareyi yayınlayan 41 yaşındaki Rutkay, altına duygusal bir not düştü. 

Güzel oyuncu, paylaşımında, "Annem, yol arkadaşım, sırdaşım bana can oldun, evlatlarıma canan... Emeğin, sevgin, şefkatin eksik olmasın üzerimizden. Seni seviyoruz Nunu. İyi ki doğdun" dedi.

Doğa Rutkaydan annesine: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden

Rutkay, geçtiğimiz ay da iki yaşında basan ikizlerinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutlamıştı. 

Doğa Rutkay, paylaşımına, "Bebelerim, yavrularım, nimetlerim; iki yaşında oldunuz bugün. Ömrümün en güzel, en anlamlı, en sakin yıllarını verdiniz bana. Size şükran doluyum. Varlığınıza binlerce şükür ediyorum. Hayat; sevgiyle şefkatle şansla sarsın siz. Ayağınıza taş değmesin. İyi insanlar olun. Sevin sevilin. Elde avuçta ne varsa paylaşın. Hep iyi insanlar çıksın karşınıza, insanı iyiyle güzelle ,doğrulukla sevin. Doğayı ve her canlıyı bağrınıza basın. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek, inanın" notunu düşmüştü.

 

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