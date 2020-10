Doğadan ilham alıyor

Uzun yıllar Gizia’da baş tasarımcılık yaptıktan sonra kendi markasını çıkaran Erkan Demiroğlu, her sezon yeni tasarımlarıyla göz doldurmayı başarıyor. Modacı, “Doğa her zaman benim için ilham kaynağı. Anadolu medeniyetleri ve kültürü, dilden dile anlatılan efsaneler, hikayeler, el sanatları, gelenek ve görenekler zengin alternatifler sunuyor. Ayrıca çok fazla seyahat ediyorum. Dünyanın her noktası kendine ait renkleri, desenleri, özgün atmosferi de sınırsız ilham kaynağı oluyor” diye konuştu.