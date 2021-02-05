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05.02.2021 - 07:00 |

Doğanın tadını çıkarıyor!

Bodrum’daki evinde pandemi dönemini dinlenerek geçiren Gül Dürüst, fırsat buldukça karantina günleri içinde doğanın tadını çıkarmaya özen gösteriyor.

Doğanın tadını çıkarıyor!
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Bodrum’daki evinde pandemi dönemini dinlenerek geçiren Gül Dürüst, fırsat buldukça karantina günleri içinde doğanın tadını çıkarmaya özen gösteriyor. Önceki gün küçük kızı Şirin Yalçın’ı İstanbul’a uğurladıktan sonra bir dostunun bahçesinde limon hasadı yapan iş insanı, keyifli hallerini Instagram hesabından paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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