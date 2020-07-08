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08.07.2020 - 07:00 |

Doğasever partisi

Outdoor ve doğa sporlarında Türkiye’de lider konumda bulunan SPX’in CEO’su Orkun Olgar, biricik kızı Mina’nın 13’üncü yaşını, Yalıkavak’ta sürpriz partiyle kutladı.

Doğasever partisi
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Outdoor ve doğa sporlarında Türkiye’de lider konumda bulunan SPX’in CEO’su Orkun Olgar, biricik kızı Mina’nın 13’üncü yaşını, Yalıkavak’ta sürpriz partiyle kutladı. Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde profesyonel voleybol oynayan, babası gibi macerasever ve doğa sporlarına düşkün olan Mina, fırsat buldukça kano ve bisiklete biniyor, baba-kız keyifli vakit geçiriyor. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar da torunu Mina’yla, denizin ve güneşin keyfini çıkarıp, bol bol yüzüyor.

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