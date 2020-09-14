Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon için gün sayıyor. Yakın başlayacak olan dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene 2. sezonu ile ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler yaşanacak merak konusu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Sevilen dizinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştirir. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak? İzleyiciler merakla yeni sezon bölümlerini bekliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI