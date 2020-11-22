Doğduğun Ev Kaderindir 21. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm detayları

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrolü paylaştığı dizi Doğduğun Ev Kaderindir, her hafta cumartesi akşamları sevenleri karşısına çıkıyor. TV8'in başarılı yapımı gerçek hikayeden ekrana uyarlandı. Evde bir anda karşısında beliren Barış'ı gören Mehdi çileden çıkar ve Zeynep'i incitir. Öfkesini kontrol altına almakta zorlanan Mehdi git gide yalnız kalacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 21. yeni bölüm fragmanında; Ansızın Zeynep'i öpmeye kalkan Mehdi, hatasını bu şekilde telafi edemeyecektir. Zeynep onu affetmeyeceğini üzerine basarak tekrarlar. Başka biri ile olma ihtimali onu çileden çıkarsa da Zeynep ile Barış'ı baş başa görmesi içinde derin bir yara açmıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ve Mehdi arasındaki gerilim Mehdi’nin Barış’ı evde görmesiyle tırmanır. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Mehdi önce Zeynep’in kalbini kırar sonra da acısını Nuh’tan çıkarır. Cemile ile olan ilişkisi nedeniyle Nuh’a da sırtını dönen Mehdi işi bile gözden çıkararak iyice yalnızlaşacaktır. Barış ziyareti sırasındaki alçak gönüllüğü ve yardımseverliği ile ev halkının gönlünü fetheder. Zeynep artık Barış ile her şeyi konuşabileceğini anlar. Ancak Barış ve Zeynep’in günden güne güçlenen dostluğu kısa sürede Mehdi’nin kıskançlığının hedefi haline gelecektir. Zeynep bir taraftan Nazlı ve Mehdi’ye dair soru işaretleri ve kıskançlık hissi ile mücadele ederken bir taraftan da Cemile ve Nuh’a destek olmaya çalışır. İyice bunalıma giren Müjgan tarafından da kabul görmeyen ikiliye başta Sultan ve Zeynep olmak üzere tüm ev halkı sahip çıkar. Sonunda Cemile ve Nuh için kurulan düğün birçok sürprizi de beraberinde getirir.