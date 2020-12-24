Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 25. son bölüm ve oyuncuları

Mehdi, Zeynep'e olan aşkından ona zarar verecek duruma dahi gelmiştir. Bu durumda tüm imkanları seferber eden Barış ise vicdan azabı ile kıvranır. Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm yine ekrana damga vurdu. Mehdi ve Zeynep'in de evlerine alınan bu haberle ateş düşmüş gibidir.

25. SON BÖLÜM

Mehdi tarafından kaçırılan Zeynep, onun hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Mehdi tüm sağlıklı düşünebilme yetisini kaybeder. İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep’in sevgisidir ama bunun için Zeynep’in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir. Zeynep’in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep’in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş’tan görecektir. Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep’i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar. Yaşananlar nedeniyle Zeynep’in de Mehdi’nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh’la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM FRAGMANI

Çarşamba akşamları yayımlanan dizinin son bölümü heyecan yarattı. Beklenen 26. yeni bölüm ise henüz ekrana gelmedi.