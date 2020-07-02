'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi sezon finali yaptı

TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Corona virüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti.

12. bölümüyle sezon finali yapan dizinin çekimleri yaz boyunca devam edecek; eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölümü ise Eylül'de TV8 ekranlarında olacak.