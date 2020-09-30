Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları | Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona ile bu akşam başlıyor. Geçtiğimiz sezon izleyicinin beğenisini toplayan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak merak konusu. Zeynep ve Mehdi Benal ile aynı evde. İşte Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve yeni bölümden ilk detaylar...
TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam başlıyor. 2. sezonu ile ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu da oldukça beğeniliyor. Peki yeni bölümde neler olacak?
Yeni sezonun ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi de yaşanacak. Zeynep, doktora tedavi için gidiyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştirir. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak? İzleyiciler merakla yeni sezon bölümlerini bekliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakin - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI 3
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI 2
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI