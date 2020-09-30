Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları | Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam başlıyor. 2. sezonu ile ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu da oldukça beğeniliyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Yeni sezonun ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi de yaşanacak. Zeynep, doktora tedavi için gidiyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştirir. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak? İzleyiciler merakla yeni sezon bölümlerini bekliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakin - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI 3

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI 2

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI