25.11.2020 - 15:23 |
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kim? Doğduğun Ev Kaderindir fragman
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 21. yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. TV8 kanalının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncuları kim? Doğduğun Ev Kaderindir fragmanında neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu haberimizde...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam 21. yeni bölümüyle 20:00'da TV8'de yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşe Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİM?
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN