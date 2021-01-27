Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Ebru Cündübeyoğlu biyografisi

Ebru Cündübeyoğlu, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. TV8 kanalının Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan Ebru Cündübeyoğlu kimdir, eşi ve kızı kim? Ebru Cündübeyoğlu'nın boyu - yaşı kaç? Oynadığı diziler neler? soruları peş peşe araştırılıyor. İşte Ebru Cündübeyoğlu biyografisi haberimizde...

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

10 Eylül 1974'de Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı.

Diş Doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ve 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

1993 yılında kendisi de annesi gibi Türkiye 4. Güzeli seçildi ve aynı yıl televizyon kariyeri başladı. İlki ''Bir Başka Gece'' programı olmak üzere pek çok prestijli eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınla seyirci karşısına çıktığı aktüel-eğlence programı ''Sabah Şekerleri''; 20'li yaşlarında büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanınmasını sağladı.

Osman Sınav'dan,''Deli Yürek'' adlı dizide "Ayşegül" karakterini canlandırması için aldığı teklif, Cündübeyoğlu'na oyuncu titrini de beraberinde getirdi. Aynı yıl oyunculuğunu sahneye de taşıyarak, tiyatro dünyasına adım attı. 1999'dan günümüze gerek kamera karşısında gerek tiyatro sahnesinde her biri birbirinden farklı pek çok sevilen karaktere can vermiştir. ''Koçum Benim''in "Deniz öğretmeni", ''Omuz Omuza''nın "Sevilay"ı, ''Yalancı Romantik''in "İpek"i, ''Avrupa Avrupa''nın "Gülbahar"ı ''Evli ve Öfkeli''nin "Seray"ı ''Çalıkuşu''nun "Feride"si , ''Kibarlık Budalası''nın "Nicole"ü gibi pek çok rolle seyircisinin hafızasında yer almıştır.

2005'te Çınar Yayınevinden çıkan Aşılı Kolum adlı şiir kitabı vardır.

2013'te en sevdiği Türk Sanat Müziği parçalarını yorumladığı Sevdiğim Şarkılar albümünü çıkarmıştır. Meslek hayatının 20. yılına özel, bu çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen sanatçının, yorumladığı coverlarla müzik çalışmaları devam etmektedir.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Deliler

Çalı Kuşu

Kibarlık Budalası

Yalandan Kim Ölmüş

Fehim Paşa Konağı

Müziksiz Evin Konukları

Ölün bizi ayırana dek

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU DİZİLERİ

Gülüm - 1998

Deli Yürek - 1999-2002

Koçum Benim - 2002-2004

Çınaraltı - 2003

Omuz Omuza - 2004

Gizli Patron - 2006

Kuzey Rüzgarı - 2007-2008

Şöhret Okulu - 2007

Yalancı Romantik - 2008

Kalbim Seni Seçti - 2011

Avrupa Avrupa - 2011

Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)

Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)

Kocan Kadar Konuş -2015

Evli ve Öfkeli - 2015-2016

Gülizar - 2018

Doğduğun Ev Kaderindir - 2021

Albümleri

2013 - Sevdiğim Şarkılar (Poll Production)

2015 - Dertlerimi Zincir Yaptım (single) (Poll Production)