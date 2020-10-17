Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bir fragman daha! Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile hız kesmeden devam ediyor. 16. bölümü ile gününde ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep büyük bir kavga içerisinde.

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. Peki, Zeynep'in bu duruma tepkisi ne olacak? İşte yeni bölüm fragmanları...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir