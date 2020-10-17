Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bir fragman daha! Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm için bir fragman daha yayınladı. Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Mehdi ve Zeynep arasındaki ilişkinin seyri değişiyor. Mehdi'nin kavga etmesi Zeynep'in kafasını karıştırırken; Zeynep'in işe dönmesiyle birlikte olaylar karışıyor.
TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile hız kesmeden devam ediyor. 16. bölümü ile gününde ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep büyük bir kavga içerisinde.
Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. Peki, Zeynep'in bu duruma tepkisi ne olacak? İşte yeni bölüm fragmanları...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. BÖLÜM FRAGMANI
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?
TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir