Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragman yayınlandı! Ne zaman başlayacak?

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir geçen sene izleyenleri ekran başına kilitlemişti. 2. sezon için geri sayıma başlayan diziden ilk fragman yayınlandı. Mehdi ve Zeynep'i neler bekliyor? Evlilikleri devam edecek mi? İşte Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ilk fragman...

Dizinin yeni sezon tarihi ise henüz belli olmadı. Yeni bölümlerin Eylül ayı içerisinde izleyici ile buluşması bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON FRAGMANI