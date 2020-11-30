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30.11.2020 - 07:00 |

‘Doğru zamanda tanıştık’

Kylie Minogue, sevgilisi Paul Solomons ile ilişkisini anlattı.

‘Doğru zamanda tanıştık’
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Kylie Minogue, sevgilisi Paul Solomons ile ilişkisini anlattı. 52 yaşındaki şarkıcı İngiliz GQ dergisinin yaratıcı yönetmeniyle ilgili, “Çok nazik” ifadesini kullandı. 2018 yılında ve doğru zamanda tanıştıklarını belirten şarkıcı, “Geçtiğimiz yıl Avustralya’da 100 yaşındaki büyükannemle bir araya geldiler ve onu bile etkilemek için elinden geleni yaptı. Bana çok destek oluyor. Sürekli gülüyoruz” açıklamasında bulundu.

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