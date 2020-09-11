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11.09.2020 - 10:59 |

Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın

Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, babasıyla kıyaslanması üzerine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Manço, paylaşımında "Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim" dedi.

Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın
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Doğukan Manço, kendisini babasıyla kıyaslayanlara karşı sessizliğini bozdu. 1999'da vefat eden sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu, ağır eleştirilere tepki gösterdi.

Her yaptığı çalışmanın babasıyla kıyaslanması üzerine Doğukan Manço, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Manço, "Bu sözüm bazı kişilere! Ben bir bireyim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama 40 yaşındayım. Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim. Yoksa ben de bilirim size sormasını "ananıza babanıza yakışıyor musunuz diye!" dedi.

Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın

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