Doğuş: Fotoğrafım yakışıklı olsun

Yakın bir dostu ile öğle yemeğine gelen Doğuş, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yedi.

Yemek sonrası vale noktasında aracını beklediği sırada gazeteciler ile karşılaşan Doğuş, fotoğraf isteklerine, "Çekin ama fotoğrafım yakışıklı olsun" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Aracı gelene kadar gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcı, aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.