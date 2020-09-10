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10.09.2020 - 13:04 |

Doğuş: Fotoğrafım yakışıklı olsun

Bir döneme şarkıları ile damga vuran Doğuş, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Doğuş: Fotoğrafım yakışıklı olsun
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Yakın bir dostu ile öğle yemeğine gelen Doğuş, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yedi.

Yemek sonrası vale noktasında aracını beklediği sırada gazeteciler ile karşılaşan Doğuş, fotoğraf isteklerine, "Çekin ama fotoğrafım yakışıklı olsun" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Aracı gelene kadar gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcı, aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
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Cadde Yazarları

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