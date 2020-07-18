Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Doktor Civanım filmi nerede, kaç yılında çekildi?

Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun yıllar boyunca bir hastanede hademelik yapan Kemal, annesini üzmemek adına yazdığı mektupta doktor olduğunu ve kısa süre sonra köye geleceğini mektupta belirtir. Köyde büyük bir saygıyla karşılaşan Kemal, aslında doktor değildir ancak okuduğu kitaplar ve şifalı otlar ile doktor itibarını ve başarısını kısa süre içerisinde kanıtlar. Kemal köye geldiğinde Gafur ile evlenme aşamasında olan Sümbül'e aşık olur ve ikili arasında Sümbül için bir yarış başlar. İkili arasındaki kavganın sona ermesi için köyün ihtiyar heyeti devreye girer ve ikili arasında belirlenen yarışmalar düzenlenir.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.

Oyuncular

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Rusen Aga

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe