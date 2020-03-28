Doktor gözüyle...

Konuyla ilgili kamu spotlarının önemine dikkat çeken Dilek Avşar, “Güzel yaşamak, iyi görünmek sadece estetik uygulamalarla değil; estetik yaşamla mümkündür. Bu zor günlerde ‘Evde kal Türkiye’ derken, lütfen zamanımızın bir kısmını, vücut direncimizi artıracak sağlıklı beslenme, stresimizi azaltacak egzersiz ve düzenli uykuyla tamamlayalım” önerilerinde bulundu.