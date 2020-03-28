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28.03.2020 - 07:00 |

Doktor gözüyle...

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Dilek-Yakup Avşar çifti, koronavirüsle mücadele kapsamında, kliniklerindeki çalışmalarına ara verdiklerini açıkladı.

Doktor gözüyle...

Konuyla ilgili kamu spotlarının önemine dikkat çeken Dilek Avşar, “Güzel yaşamak, iyi görünmek sadece estetik uygulamalarla değil; estetik yaşamla mümkündür. Bu zor günlerde ‘Evde kal Türkiye’ derken, lütfen zamanımızın bir kısmını, vücut direncimizi artıracak sağlıklı beslenme, stresimizi azaltacak egzersiz ve düzenli uykuyla tamamlayalım” önerilerinde bulundu.

Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
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Cadde Yazarları

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