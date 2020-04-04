Doktorlar için tek yürek!

Koronavirüsle mücadele kapsamında, hastanede zorlu şartlar altında tedavi gerçekleştiren doktor ve sağlık çalışanlarına destek vermek için buluşan ünlü isimler, anlamlı bir projeye imza attı. Monik İpekel, Gülay Kamaz, Ece Kıral, Jale Balcı ve Öznur Yakın’ın da kurucusu olduğu Dönüşüm Platformu’nun başlattığı kampanyaya, Buket Aydın, Aslı Hünel, Deha Bilimlier, Özlem Yıldız ve Uğurkan Erez’in de aralarında yer aldığı tanınmış simalar, katkıda bulundu.









‘#HastanedeŞiddeteYerYok’ hashtag’iyle çektikleri video’ları, sosyal medya hesaplarında paylaşan sosyal yaşamın ünlü isimleri, Türk halkının yaşadığı sancılı süreçte gecesini gündüzüne katarak var gücüyle çalışan emekçilere şu mesajları verdi:



“Kendimiz ve en sevdiklerimize bir şey olmasın diye, onlar şimdi en sevdiklerinden uzakta... Hastanelerde başımızın tacı doktor ve sağlık personeline yer var, şiddete yer yok.”





