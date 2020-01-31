DOKUZ YIL SONRA YENİDEN

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin galası, Kanyon’da gerçekleşti. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği projenin, serinin dokuz yıl önceki ilk projesinde oynayan Belçim Bilgin ile Mehmet

Günsür de gecede hazır bulundu.

Bilgin, “Çok güzel ve farklı bir yapım geliyor. Duygu yüklü, iyi oyunculuk ve güzel müzikler var. Ben filmlerde kıyaslamaları sevmiyorum. Birincisi çok özeldi. Zaten o olmasaydı, ikinci gelmezdi. İnşallah üçünsü de olur” dedi. Günsür ise, “Buraya gelince hatıralar gözümde canlandı” açıklamasını yaptı.