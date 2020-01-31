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31.01.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

DOKUZ YIL SONRA YENİDEN

’Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin galası Kanyon’da gerçekleşti. Serinin dokuz yıl önceki ilk projesinde yer alan Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür de gecedeydi...

DOKUZ YIL SONRA YENİDEN

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin galası, Kanyon’da gerçekleşti. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği projenin, serinin dokuz yıl önceki ilk projesinde oynayan Belçim Bilgin ile Mehmet
Günsür de gecede hazır bulundu.

Bilgin, “Çok güzel ve farklı bir yapım geliyor. Duygu yüklü, iyi oyunculuk ve güzel müzikler var. Ben filmlerde kıyaslamaları sevmiyorum. Birincisi çok özeldi. Zaten o olmasaydı, ikinci gelmezdi. İnşallah üçünsü de olur” dedi. Günsür ise, “Buraya gelince hatıralar gözümde canlandı” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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