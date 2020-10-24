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24.10.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Dolgu değil’

Itır Esen, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

‘Dolgu değil’
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Itır Esen, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan model, dudak dolgusu yaptırıp, yaptırmadığı sorusuna, “Dolgu yaptırmadım, bu doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor” cevabını verdi.

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Cadde Yazarları

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