‘Dolgu değil’

Itır Esen, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan model, dudak dolgusu yaptırıp, yaptırmadığı sorusuna, “Dolgu yaptırmadım, bu doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor” cevabını verdi.