DOLUNAY KEYFİ

Kurban Bayramı tatillerini Bodrum’da geçiren cemiyet hayatının önde gelen isimleri, dolunayın güzelliğini izleyip, manzaranın tadını çıkardı. Hasan ve Süleyman Kosif Kardeşler, eşleri ve dostlarıyla D Maris Bay’da bu mutluluğu paylaştı. Sitare Kalyoncuoğlu, Le Chic Bodrum’da dolunay keyfini yaşadı.

Mine Kalpakçıoğlu, çektirdiği renkli kareyi, “Dolunay günlükleri” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Jülide Berkman, Xuma Yalıkavak’ta eşi Mehmet Ali Berkman’a poz verdi. Zuhal Pirinçcioğlu da arkadaşları Ayten Alpar ve Yasemin Sarıbaş’la dolunaylı gecede eğlenceye “Merhaba” dedi.