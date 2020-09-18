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18.09.2020 - 09:46 |

Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık

Oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık
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Dolunay Soysert, meslektaşı Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol vermiyorlar” açıklaması hakkında konuştu: Televizyonda belli normlar konusunda oyunculara diretmelerin olduğunu biliyorum. Bu gerçekten zor bir süreç. Ekranda işini yapmaya çalışanların fiziksel dayatmalarla karışılaşması hatta yeteneği ve performansının önemsiz hale gelip bu konuların konuşulması çok yıpratıcı. Emeğimize büyük saygısızlık.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Siz fiziksel bir dayatma yaşadınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Genç arkadaşlarımın geçtiği yolculuktan daha farklı yolculuktu bizimkiler. Şimdi onlara hayat çok daha katı. Geçmişle şu an arasında estetik açıdan daha sert diretmeler var. Ben yaşamıyorum ama pek çok öğrencim ve genç arkadaşımın yaşadığını biliyorum.”

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