‘Dönem işi zor’

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Akmerkez’deydi. Bir dönem dizisi için toplantı yaptıklarını anlatan oyuncu, “Yurt dışına satışı yapılacak, değişik bir iş geliyor. Bu tarz projelerin çekimi zordur. Ama güzel bir yapım olacak” diyerek, detay vermekten kaçındı.



