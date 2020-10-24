24.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘Dönem işi zor’
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Akmerkez’deydi.
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Akmerkez’deydi. Bir dönem dizisi için toplantı yaptıklarını anlatan oyuncu, “Yurt dışına satışı yapılacak, değişik bir iş geliyor. Bu tarz projelerin çekimi zordur. Ama güzel bir yapım olacak” diyerek, detay vermekten kaçındı.
Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.