Dost sürprizi

Sosyal sorumluluk projelerinin ünlü isimlerinden Begüm Özer, yeni yaş gününü sürpriz bir etkinlikle kutladı. Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Melis Özer ve Renee Saban’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla buluşan iş insanı, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasıyla büyük mutluluk yaşadı. Arkadaşlarına teşekkür konuşması yapan Özer, “İçinde bulunduğumuz tatsız günlere inat yeni yaşımda, başta sağlık, huzur ve mutlu anılar biriktirmeyi diliyorum” diyerek, duygularını paylaştı.