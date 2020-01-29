MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dost sürprizi
29.01.2020 - 07:50 |

Dost sürprizi

Sosyal sorumluluk projelerinin ünlü isimlerinden Begüm Özer, yeni yaş gününü sürpriz bir etkinlikle kutladı

Dost sürprizi

Sosyal sorumluluk projelerinin ünlü isimlerinden Begüm Özer, yeni yaş gününü sürpriz bir etkinlikle kutladı. Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Melis Özer ve Renee Saban’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla buluşan iş insanı, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasıyla büyük mutluluk yaşadı. Arkadaşlarına teşekkür konuşması yapan Özer, “İçinde bulunduğumuz tatsız günlere inat yeni yaşımda, başta sağlık, huzur ve mutlu anılar biriktirmeyi diliyorum” diyerek, duygularını paylaştı.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Sıradaki Haber