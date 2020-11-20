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20.11.2020 - 07:00 |

Dostlara çok özel

Hastalarına ve danışanlarına farklı medikal alanlarda hizmet vermek amacıyla Dr. Yaprak ve Dr. Murat Konakçı çifti tarafından kurulan Zen Poliklinik, pandemi döneminde davet edemedikleri dostlarını önceki gün ağırladı.

Dostlara çok özel
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Hastalarına ve danışanlarına farklı medikal alanlarda hizmet vermek amacıyla Dr. Yaprak ve Dr. Murat Konakçı çifti tarafından kurulan Zen Poliklinik, pandemi
döneminde davet edemedikleri dostlarını önceki gün ağırladı. Ataşehir Nida Kule’de, estetikten saç ekimine kadar son teknolojik cihazların yer aldığı merkezlerini arkadaşlarına tanıtan Konakçı çiftini, bu güzel günde Asha Özbey ve Murat Höselek de yalnız bırakmadı. Nurcan Üzüm’ün atölyesinden çıkan muhteşem üç katlı pasta ise konukların büyük beğenisini kazandı.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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