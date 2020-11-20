Dostlara çok özel

Hastalarına ve danışanlarına farklı medikal alanlarda hizmet vermek amacıyla Dr. Yaprak ve Dr. Murat Konakçı çifti tarafından kurulan Zen Poliklinik, pandemi

döneminde davet edemedikleri dostlarını önceki gün ağırladı. Ataşehir Nida Kule’de, estetikten saç ekimine kadar son teknolojik cihazların yer aldığı merkezlerini arkadaşlarına tanıtan Konakçı çiftini, bu güzel günde Asha Özbey ve Murat Höselek de yalnız bırakmadı. Nurcan Üzüm’ün atölyesinden çıkan muhteşem üç katlı pasta ise konukların büyük beğenisini kazandı.