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22.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Dövüş sahneleri zorlamış

Başrolünü Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı ‘Son Kale Hacıbey’ filminin özel gösterimi önceki akşam Özdilek Cinetime Sinemaları’nda yapıldı.

Dövüş sahneleri zorlamış
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Başrolünü Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı ‘Son Kale Hacıbey’ filminin özel gösterimi önceki akşam Özdilek Cinetime Sinemaları’nda yapıldı. Yarın vizyona girecek filmle ilk sinema tecrübesini yaşayan Talu’yu; annesi Defne Samyeli, kardeşi Derin Talu ve sevgilisi Baran Tınaz yalnız bırakmadı. Talu, “En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu” diye konuştu.

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