Dövüş sahneleri zorlamış

Başrolünü Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı ‘Son Kale Hacıbey’ filminin özel gösterimi önceki akşam Özdilek Cinetime Sinemaları’nda yapıldı. Yarın vizyona girecek filmle ilk sinema tecrübesini yaşayan Talu’yu; annesi Defne Samyeli, kardeşi Derin Talu ve sevgilisi Baran Tınaz yalnız bırakmadı. Talu, “En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu” diye konuştu.