24.07.2020 - 11:13 |
Doya Doya Moda 24 Temmuz kim elendi? Doya Doya Moda veda eden yarışmacı...
Doya Doya Moda yarışmasında eleme günü. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugün bir kişi yarışmaya veda edecek. 24 Temmuz Doya Doya Moda finali için heyecan dorukta. Bu hafta yarışmaya kim veda edecek?
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yayınlanacak. Yarışmacılar en güzel konsepti oluşturabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, jürinin puanlamasına göre en düşük puanı alıp yarışmaya veda eden kim olacak?
DOYA DOYA MODA JÜRİSİNDE KİMLER VAR?
Doya Doya Moda jüri koltuğunda, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez yer alıyor.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİ NE ZAMAN? 24 TEMMUZ KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda haftanın finali bugün 13.00'te başlayacak. 24 Temmuz haftanın elenen yarışması program sonunda belli olacak.
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