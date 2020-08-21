Doya Doya Moda haftanın finalinde sürpriz ödül! Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazanacak?

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da büyük bir ödül var.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU TASARIMINI KİM KAZANACAK?

Gülşah Saraçoğlu bu hafta yarışmacılara büyük bir imkan sundu. Haftanın final gününde en çok puanı alan yarışmacı Gülşah Saraçoğlu atölyesinde tasarım kıyafeti almaya hak kazanacak. Yarışmacıları elbiseyi alabilmek için bugün en yüksek puanı toplamaları gerekiyor.

Doya Doya Moda yeni bölümü ile 13.00'te TV8'de.