21.08.2020 - 10:05 |
Doya Doya Moda haftanın finalinde sürpriz ödül! Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazanacak?
Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Bu hafta Gülşah Saraçoğlu'ndan yarışmacılara sürpriz bir ödül geliyor. Bugünkü ödülü hangi yarışmacı kazanacak merak konusu. Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkacak.
TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da büyük bir ödül var.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU TASARIMINI KİM KAZANACAK?
Gülşah Saraçoğlu bu hafta yarışmacılara büyük bir imkan sundu. Haftanın final gününde en çok puanı alan yarışmacı Gülşah Saraçoğlu atölyesinde tasarım kıyafeti almaya hak kazanacak. Yarışmacıları elbiseyi alabilmek için bugün en yüksek puanı toplamaları gerekiyor.
Doya Doya Moda yeni bölümü ile 13.00'te TV8'de.