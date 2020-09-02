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02.09.2020 - 13:33 |

Doya Doya Moda jürisi Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu ne iş yapıyor?

Kemal Doğulu kimdir, ne iş yapıyor? Doya Doya Moda jürisi olan Kemal Doğulu'nun hayatı merak ediliyor. Daha önce İşte Benim Stilim moda yarışmasında da jürilik yapan Kemal Doğulu'ya yarışmacıların ve izleyicilerin ilgisi büyük. İşte Kemal Doğulu'nun biyografisi ve merak edilenleri...

Doya Doya Moda jürisi Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu ne iş yapıyor?
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Doya Doya Moda yarışmasının jürilerinden Kemal Doğulu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yarışmada Sabiha'nın saçını kesen Kemal Doğulu kuaförlük yapıyor mu? İşte merak edilenler...

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979; Mersin doğumludur. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir. Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı.

İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir.

İşte Benim Stilim moda yarışmasında da jüri üyeliği yapmıştır.

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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