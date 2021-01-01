Doya Doya Moda kim elendi 1 Ocak 2021? Doya Doya Moda haftanın finalinde Lerzan Mutlu sürprizi...

TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda hız kesmiyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışması haftanın finaline konuk jüri olarak bugün Lerzan Mutlu geliyor. Peki, bu hafta yarışmaya kim veda edecek?

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNE KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecanlı dakikalar izleyenleri bekliyor. Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından boşalan koltuğa bugün Lerzan Mutlu geçiyor. Peki, yarışmada bu hafta kim birinci olacak, kim elenecek?

Doya Doya Moda'da elenen isim program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali ile 14.15'te başlıyor.