Doya Doya Moda kim elendi? 11 Eylül Doya Doya Moda haftanın finali...

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da bir veda yaşanacak. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışma programında bugün elenen kim olacak merak konusu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

11 Eylül Doya Doya Moda haftanın finali ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü 13.00'te başlayan yarışma programında elenen isim program sonunda belli olacak. Elenen isim ve haftanın birincisi belli olduğunda haberimizde güncellenecek.