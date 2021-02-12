Doya Doya Moda kim elendi 12 Şubat? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda'da final günü.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde hangi yarışmacı ve yarışmacılar veda edecek merak konusu. Elenen isim program sonunda belli olacak.

Doya Doya Moda haftanın finali saat 13.00'te başlayacak.