Doya Doya Moda kim elendi 13 Kasım 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda 13 Kasım 2020 haftanın finali ile ekrana gelecek. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde bir kişi yarışmaya veda ederken, bir kişi de kolyenin sahibi olacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ 13 KASIM 2020?

Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bugün 14.15'te izleyici karşısına çıkacak olan Doya Doya Moda'da elenen isim program sonunda belli olacak.