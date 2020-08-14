Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda'da şaşırtan karar...

Doya Doya Moda haftanın finali ile izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün yayınlanan programı saat 13.00'te ekrana geliyor. Haftanın finali ile ekrana gelen Doya Doya Moda'da yine hareketli dakikalar yaşandı.

DOYA DOYA MODA ALTIN BİLEKLİĞİ KAZANAN KİM OLDU?

Hafta boyunca toplam 72 puan alarak altın bilekliği kazanan yarışmacı Rabia oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLARI

Nur: 25

İmani: 28

Sabiha: 25

Ayten: 23

Birben: 17

Rabia: 37

Rümeysa: 20

DOYA DOYA MODA 14 AĞUSTOS KİM ELENDİ?

Rümeysa, Sabiha ve Ayten potaya çıkan isimler oldu. Potadan ilk çıkan isim Sabiha oldu ve bir hafta daha yarışmaya devam etme şansı elde etti. En düşük puanı alarak yarışmaya veda edeceği söylenen Ayten'i jüri elemekten vazgeçti. Ayten'e bir şans daha verildi ve yarışmaya devam ediyor.