Doya Doya Moda kim elendi 15 Ocak? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in heyecanla takipe edilen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez yer alıyor. Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından her gün konuk jüri ağırlayan Doya Doya Moda'da bugünkü konuk jüri Özlem Kaymaz.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finali ile ekrana geliyor. Birinci olan isim ve elenen isim bugün belli olacak. Yarışmacılara erkek yarışmacılar da eşlik ediyor. Bugünkü konsept ise Maskeli Balo.

Elenen isim ve birinci olan isim program sonunda belli olacak.