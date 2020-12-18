18.12.2020 - 11:48 |
Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık Doya Doya Moda haftanın finalinde...
Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elendi? Merak edilen sorunun yanıtı bugün belli olacak. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bu hafta yine yarışmacılar iddialarını koruyor. En çok puanı alarak kolye ödülünü kazanan isim belli olurken; en düşük puanı alan yarışmacı ise Doya Doya Moda'ya veda edecek.
TV8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkacak. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda 18 Aralık haftanın finalinde yine rakipler çok iddialı.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?
18 Aralık Doya Doya Moda haftanın finali bugün ekrana gelecek. Elenen yarışmacı yarışma sonunda belli olacak. En çok puanı alan kişi ise kolyeyi kazanacak.
Doya Doya Moda yeni bölümü ile 14.15'te başlıyor...