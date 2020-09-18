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18.09.2020 - 11:45 |

Doya Doya Moda kim elendi? 18 Eylül Doya Doya Moda haftanın finalinde...

Doya Doya Moda haftanın finali için geri sayım başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışması Doya Doya Moda'da bugün heyecan dolu bir final yaşanacak. Sürpriz konsept ile eğlenceli dakikaların yaşanacağı Doya Doya Moda'da bir kişi yarışmaya veda edecek. Eleme anında ise gözyaşları dökülüyor. Doya Doya Moda'da kim elenecek merak konusu?

Doya Doya Moda kim elendi? 18 Eylül Doya Doya Moda haftanın finalinde...
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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Jürisinde Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda 18 Eylül haftanın finalinde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

Doya Doya Moda yeni bölümü ile 13.00'te başlayacak.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda 18 Eylül fragmanında Zeynep, Birben ve Nur'un eleme potasına çıktığı görülüyor. Yeni katılan isim olan Zeynep, Kemal Doğulu'nun kararı ile potadan çıkıyor ve bu hafta elenmiyor. Birben ise gözyaşlarına boğuluyor. Elenen isim Birben mi olacak merak konusu.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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