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02.10.2020 - 13:30 |

Doya Doya Moda kim elendi 2 Ekim 2020 | Doya Doya Moda haftanın finalinde...

Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bu hafta yarışmaya kim veda edecek merak ediliyor. Yarışmacıların sürpriz konseptle geleceği Doya Doya Moda haftanın finalinde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek.

Doya Doya Moda kim elendi 2 Ekim 2020 | Doya Doya Moda haftanın finalinde...
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TV8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde neler yaşanacak? Jürisinde Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek?

2 Ekim Doya Doya Moda haftanın finali saat 14.00'te izleyici ile buluşacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın en yüksek ve düşük puanını alan yarışmacılar programın sonunda belli olackak.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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