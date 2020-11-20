20.11.2020 - 11:29 |
Doya Doya Moda kim elendi 20 Kasım 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasında haftanın final günü geldi çattı. Düğün konsepti ile jüri karşısına gelinlik ile çıkacak olan yarışmacılardan en fazla puanı kim alacak merak konusu.
Hafta içi her gün TV8 ekranında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında bugün haftanın finali yapılacak.
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda haftanın finalinde konsept 'Düğün'. Yarışmacılar jüri karşısına gelinlikleriyle çıkacak. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek.
Doya Doya Moda haftanın finali ile 14.15'te ekrana gelecek. Elenen yarışmacı program sonunda belli olacak.