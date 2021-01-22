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22.01.2021 - 10:07 |

Doya Doya Moda kim elendi 22 Ocak? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bir final günü daha geldi çattı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde Doya Doya Moda 300. bölümü kutluyor. Peki, bu hafta yarışmadan elenen isim kim olacak?

Doya Doya Moda kim elendi 22 Ocak? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
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22 Ocak 2021 Doya Doya Moda haftanın finali ile izleyici karşısına çıkacak. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve son olarak Ivana Sert'in de dahil olduğu jüri karşısına en şık kıyafetlerle çıkmaya çalışan yarışmacılar arasında rekabet devam ediyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 22 OCAK 2021

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da final günü. Yarışmacılar en şık olup en yüksek puanı toplayarak kolye ödülünü almaya çalışırken, eleme potasına girmemek için de yarışıyorlar. Bu hafta kim elenecek merak konusu.

Doya Doya Moda yeni bölümü ile 14.15'te başlıyor. Elenen isim program sonunda belli olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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