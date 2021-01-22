Doya Doya Moda kim elendi 22 Ocak? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

22 Ocak 2021 Doya Doya Moda haftanın finali ile izleyici karşısına çıkacak. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve son olarak Ivana Sert'in de dahil olduğu jüri karşısına en şık kıyafetlerle çıkmaya çalışan yarışmacılar arasında rekabet devam ediyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 22 OCAK 2021

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da final günü. Yarışmacılar en şık olup en yüksek puanı toplayarak kolye ödülünü almaya çalışırken, eleme potasına girmemek için de yarışıyorlar. Bu hafta kim elenecek merak konusu.

Doya Doya Moda yeni bölümü ile 14.15'te başlıyor. Elenen isim program sonunda belli olacak.