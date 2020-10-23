Doya Doya Moda kim elendi 23 Ekim 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde duygusal anlar

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün haftanın finali ile ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da duygusal dakikalar yaşanacak. Yarışmaya kim veda edecek merak konusu.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 yarışmacı en yüksek puanı alarak yarışmada kalmaya çalışıyor. Moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Doya Doya Moda jüri üyeleri, Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez bugün final puanlarını açıklayacak.

Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen isim yarışmanın sonunda belli olacak. Doya Doya Moda saat 14.00'te ekrana gelecek.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİ FRAGMANI