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25.12.2020 - 16:59 |

Doya Doya Moda kim elendi 25 Aralık? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

Doya Doya Moda haftanın finali ile ekrana geliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali cuma günleri izleyici ile buluşuyor. En çok puanı alan yarışmacı kolye ödülünün sahibi olurken en düşük puanı toplayan yarışmacı ise Doya Doya Moda'ya veda edecek. 25 Aralık Doya Doya Moda'da kim elendi? Belli oldu mu?

Doya Doya Moda kim elendi 25 Aralık? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
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TV8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda'da haftanın finali yapılıyor. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başladı.

25 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Birinci olan isim ve en düşük puanı alan yarışmacı program sonunda belli olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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