Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 25 Eylül'de kolye ve bileziğin sahibi kim oldu?

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Zorlu bir haftanın ardından en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacılar bugün belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali saat 14.00'te başlayacak. Doya Doya Moda jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta aldığı toplam 94 puanla bileklik ve kolyeyi kazanan isim Rabia oldu

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan üç ismin olan Rümeysa, Zeynep ve Nur oldu. Bu üç isimden Rümeysa bir hafta daha Doya Doya Moda yarışmasında kalmayı garantiledi. Bu hafta Nur İşlek elenen isim oldu.