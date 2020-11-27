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27.11.2020 - 10:55 |

Doya Doya Moda kim elendi 27 Kasım? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

Doya Doya Moda haftanın finali için geri sayım başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen ve Cuma günü haftanın finali ile bir kişinin yarışmaya veda ettiği Doya Doya Moda haftanın finalinde eğlenceli dakikalar izleyenleri bekliyor. Peki, 27 Kasım Doya Doya Moda haftanın finalinde neler olacak?

Doya Doya Moda kim elendi 27 Kasım? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
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TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde eğlenceli dakikalar izleyenleri bekliyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finaline Kobra Murat konuk oluyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENECEK?

Doya Doya Moda haftanın finalinde konsept "Roman Rüzgarı". Kobra Murat'ın konuk olacağı Doya Doya Moda yarışmasında roman rüzgarı esecek. Yarışmalar konuşmaları ve dansları ile eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Elenen isim ve birinci olan isim ise program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda yeni bölümü 14.15'te başlayacak.

 

Magazin Haberleri Bülteni (27 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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